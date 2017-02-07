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Doğu Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap geldi

Doğu Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap geldi.18261
  • Giriş : 07.02.2017 / 15:09:00

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Doğu Perinçek'e yanıt gecikmedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı grup toplantısında Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili sarfettiği sözlere yanıt gecikmedi. Perinçek, 'Evet' diyenlerin de 'Hayır' diyenlerin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu niteledi.

Çin'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup toplantısında kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı 'Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır' ifadelerine yanıt verdi.  Perinçek, " Evet diyenlerde Hayır diyenlerde bu toprakların insanıdır. Bir tercihten bahsetmektedir MHP'nin Genel Başkanı. Erdoğan'ı tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan'ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi'nin savunduğu siyasetlere gelmiştir" dedi.

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