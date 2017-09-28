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Doktora bıçaklı saldırı!

Doktora bıçaklı saldırı!.12645
  • Giriş : 28.09.2017 / 22:18:00

Iğdır'da bir doktor tartıştığı hasta tarafından kalbinden ve karnından bıçaklandı.

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Sepet Beşik

Iğdır'da şoke eden bir olay yaşandı. Iğdır Devlet Hastanesine gelen ve rahatsızlığı bulunan bir kişi, üroloji uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu'nun görev yaptığı polikliniğe girdi ve doktoru kalbinden ve karnından bıçakladı.

 

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışmada, söz konusu kişinin saldırısına uğrayan Yarımoğlu, bıçakla kalbinden ve karnından yaralandı.

Sağlık durumu ağır olan Yarımoğlu, aynı hastanedeki doktorlarınca ameliyata alındı. Ameliyat ekibine, Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevruz Erez de dahil oldu.

Saldırgan ise polislerce yakalandı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise hastaneye giderek konu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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