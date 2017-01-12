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Doktorlar kan bağışında

Doktorlar kan bağışında.17691
  • Giriş : 12.01.2017 / 14:32:00

Türk Kızılayı’nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine destek, Adana’da bireysel ve kurumsal bağışlarla artarak devam ediyor.

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Türkiye’nin dünyaya uzanan merhamet eli Kızılay’ın öncülüğünde gerçekleşen kan bağışı etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşan vatandaşlar, birbiri ardına gerçekleşen etkinliklerde hayat kurtarmak için sıraya giriyor. Vatandaşların kan bağışına gösterdiği duyarlılığın giderek artması, gelecek açısından da umut vadediyor.

Kızılay’ın yürüttüğü kampanyaya bir destek de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden geldi. Hastane yönetimi ve Kan Transfüzyon Merkezi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, yöneticiler ve çalışanlar yoğun katılım gösterdi. Etkinliğe, hasta yakınları da bağışları ile destek verdi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışının, stoklarda azalma yaşanmaması, hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Duyarlı her vatandaşı Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet eden Saygılı, “Adana halkımız bu konuda son derece bilinçli. Kampanyalarımıza gereken hassasiyeti gösteriyorlar ve destek veriyorlar. Kızılay olarak, bu duyarlılığın artarak devam etmesini diliyor, kan bağışlarıyla hayat kurtaran hastane çalışanlarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Saygılı, kan bağışı etkinliğine katkılarından dolayı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Osman Çiloğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. 

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