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Doktorlara FETÖ operasyonu: 7 gözaltı var

Doktorlara FETÖ operasyonu: 7 gözaltı var.17239
  • Giriş : 07.02.2018 / 16:17:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonlarda araların 3'ü doktor 7 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında  görevlerinden uzaklaştırılan eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile  iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile görevden  ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı  3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı çıkartıldı.  Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için  operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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