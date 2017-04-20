Dolar 3,63'ün altında
Anayasa değişikliği referandumu sonrası düşüşe geçen dolar düşüşünü sürdürüyor. Güne 3.65 ile başlayan dolar/TL, 3,63'ün altını gördü. Düşüşte olumlu yabancı raporların etkili olduğu öğrenildi.
Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,6290 seviyesinde. Dolar kan kaybetmeye devam ediyor. Analistler, Avrupa'da yaklaşan seçimler ve jeopolitik risklerin piyasaların odak noktasında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün, Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
TRT
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