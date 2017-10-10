Dolar 3,70'in altında!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi nedeniyle yükselişe geçen dolar güne 3,6830 TL'den başladı.
TRT
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Naci Ağbal, küçük bir sağlık sorunundan ötürü hastanede tedavi altına alındı.
İhracat rakamları açıklandı!
Eylül ayı ihracat rakamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklandı.