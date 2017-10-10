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Dolar 3,70'in altında!

Dolar 3,70'in altında!.29091
  • Giriş : 10.10.2017 / 09:34:00

Piyasalar hareketlendi. Dolar, 3,6830, euro 4,3360 TL'den güne başladı.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi nedeniyle yükselişe geçen dolar güne 3,6830 TL'den başladı.

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