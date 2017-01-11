Dolar 3,80'ş gördü
Döviz kuru, Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen artmaya devam ediyor.
Gece yarısı dolar fiyatı 3,80 TL'yi geçti. Kısa süre sonra yeniden 3,79 TL'ye geriledi.
Merkez Bankasının 1,5 milyar dolarlık müdahalesi sonrası doların inişe geçeceği düşünülmüştü.
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