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Dolar 3,83'ün üzerine çıktı!

Dolar 3,83'ün üzerine çıktı!.27203
  • Giriş : 25.01.2017 / 17:32:00

Dolar yine rekor kırdı. Gün içinde kademeli yükselişini sürdürdü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası seyrini değiştiren dolar, bugün kademeli yükselişini sürdürdü ve 3,83 seviyesine tırmandı. Euro ise 4,1105 seviyesinden işlem görüyor.

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