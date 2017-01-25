Dolar 3,83'ün üzerine çıktı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası seyrini değiştiren dolar, bugün kademeli yükselişini sürdürdü ve 3,83 seviyesine tırmandı. Euro ise 4,1105 seviyesinden işlem görüyor.
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