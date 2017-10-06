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Dolar 3 ayın zirvesinde!

Dolar 3 ayın zirvesinde!.29091
  • Giriş : 06.10.2017 / 10:52:00

Dolar Temmuz ayından bu yana ilk kez 3.60 TL'nin üzerine çıktı.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artıracağı beklentisi ile güçlenen dolar Temmuz ayından bu yana ilk kez 3.60 seviyesini aştı.

Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, Fed'in Aralık ayı toplantısında faiz artışı yapabileceği yolundaki beklentileri güçlendirici yöndeki açıklamalara bağlı olarak hızlı tırmanışla 3.6031 liraya kadar çıkarken, euro da 4.21 lirayı aşarak 4.2142 liraya kadar yükseldi.

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