Dolar 3 ayın zirvesinde!
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artıracağı beklentisi ile güçlenen dolar Temmuz ayından bu yana ilk kez 3.60 seviyesini aştı.
Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, Fed'in Aralık ayı toplantısında faiz artışı yapabileceği yolundaki beklentileri güçlendirici yöndeki açıklamalara bağlı olarak hızlı tırmanışla 3.6031 liraya kadar çıkarken, euro da 4.21 lirayı aşarak 4.2142 liraya kadar yükseldi.
PİYASA TURU: Dolar istihdam verisi öncesi yükselişte
09:35 Dolar 3,60'ın üzerinde
Dolar/TL bugün 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yukarı yönlü bir ivme gösteriyor. Kur 3,60 seviyesini aştı.
09:25 Borsada bugün ne bekleniyor?
BIST100 endeksi dün yüzde 0,20 düştü ve 104 bin 334,31 puandan kapandı.
TRT
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