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Dolar 5 TL'yi gördü

Dolar 5 TL'yi gördü.40893
  • Giriş : 02.08.2018 / 08:44:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı piyasayı salladı.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı açıklamasının ardından dolar % 0,4 oranında artarak 5,01 seviyesine tırmandı.

Kurdaki yükseliş seyri, akşam saatlerinde "ABD'nin yaptırım uygulayacak" haberleriyle birlikte 5.01 seviyesine dokunmuştu.

ABD'nin yaptırım kararını açıklamasının ardından, dolar/tl saat 06.06 itibarıyla 4,9897'den işlem görüyor.

NTV

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