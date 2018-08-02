Dolar 5 TL'yi gördü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı açıklamasının ardından dolar % 0,4 oranında artarak 5,01 seviyesine tırmandı.
Kurdaki yükseliş seyri, akşam saatlerinde "ABD'nin yaptırım uygulayacak" haberleriyle birlikte 5.01 seviyesine dokunmuştu.
ABD'nin yaptırım kararını açıklamasının ardından, dolar/tl saat 06.06 itibarıyla 4,9897'den işlem görüyor.
NTV
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