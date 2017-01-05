Dolar çıldırdı: 3,64
Dolar'ın ateşi yükseldi! Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran dolar kuru, bu sefer de 3,64'ü görerek yeni bir rekor kırdı.
Doları 14 yılın zirvesine taşıyan değer kazancı trendinin dün itibarıyla yerini kâr satışlarına bırakmasıyla dolar/TL 3.60'lı tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirerek 3.56'lı seviyelerin altına gerilemişti. Ancak dolar saat 12:46'da 3.64'e yükselerek yeni zirveyi gördü.. Daha sonra 3.62 lira seviyesinin üstüne geldi.
Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi .DXY 14 yılın zirvesi olan 103.82'den gerilemeye devam ederek 102.23 oldu.
ENFLASYON VERİSİ İLE YÜKSELMİŞTİ
Haftaya beklentilerin üzerinde enflasyon verilerinin de etiksiyle tarihi zirve olan 3.6040'ı test ederek başlayan dolar/TL dün akşam saatleri itibarıyla 3.58'li seviyelere geriledikten sonra düşüşünü sürdürerek bu sabah saat 0820'de gün 3.5605/3.5624 seviyesinde başladı.
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed tutanaklarından trend değişikliği yaratabilecek bir gelişme göremiyoruz. Bunun da etkisiyle dolarda sert kayıplar yaşandı. TL'ye de bu trend benzer şekilde yansıdı. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak'ın yaklaşmasıyla birlikte bu hareketliliği daha çok göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.
DİĞER HABERLER
Domates fiyatlarına yüzde 100 zam geldi
Vatandaşa bir zam haberi daha geldi. Domates fiyatları uçtu.
Dolar enflasyon sonrası 3.60 oldu
Enflasyon rakamının açıklanması sonrası dolarda artış meydana geldi.
9 bin kişinin borcu silinecek! Bakanlık açıkladı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 9 bin kişinin borcunu siliyor.