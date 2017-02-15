Dolar 'enflasyon' öncesi hareketlendi
Trump yönetiminin doların gücüne yönelik sözel müdahalelerine rağmen, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gideceği gibi görünmesi ile birlikte dolar yükselişini sürdürdü. Beklentiler üzerine dolar 3.70'i aştı.
Avrupa'da traderlar, hedge fonlarının bu hafta dolarda uzun pozisyonlarını artırdıklarını ve daha da artırmak için fırsat kolladıklarını kaydediyorlar. Fed Başkanı Janet Yellen Salı günü Kongre'de yaptığı konuşma bu forsatı sağladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Haziran ayındaki toplantıda faiz artrımına gitme beklentisi neredeyse bütünüyle fiyatlandı. Gecelik Endeksli Swap eğrisine göre, Fed'in Haziran'da faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 90 fiyatlandı. Bu oran Salı günü yüzde 85 ve bir hafta önce yüzde 68 seviyesindeydi.
Piyasalarda şimdi dikkatler TSİ 16:30'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verilerine çevrildi. Bloomberg'in 3-8 Şubat arası düzenlediği ankete katılan 85 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, tüketici fiyatlarının ocak ayında önceki ayki ile aynı hızda artması bekleniyor. Bu Nisan 2012'den bu yana en hızlı artışı işaret ediyor. Bu veri, Fed'in favori enflasyon göstergesi değil ancak yine de dolar boğalarına moral verebilir. Tüketici fiyatları muhtemelen Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nde seçim sonrası rallisinin % 61.8 Fibonacci desteğinden başlayan istikrarlı yükselişe katkıda bulunabilir.
Euro/Dolar paritesi 1.0550'nin altındaki kayıplarını daha da artırdı. Dolar/yen ise 115.00'deki direncini test eetmeyi başaramadı.
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