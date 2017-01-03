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Dolar enflasyon sonrası 3.60 oldu

Dolar enflasyon sonrası 3.60 oldu.27203
  • Giriş : 03.01.2017 / 15:32:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 15:32:39

Enflasyon rakamının açıklanması sonrası dolarda artış meydana geldi.

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Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyonu verisinin açıklanması sonrası dolar yükselişe geçti. Güne 3.53'ten başlayan doların yükselişini enflasyonun bekletilerin üzerinde çıkması neden oldu.

Dolardaki küresel değer kazancı ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolar/TL rekorunu tazeledi.

Enflasyonun aralıkta beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından veri öncesinde 3,54 civarında seyreden dolar kademeli olarak 3,6040'a çıkarak tarihi zirveyi gördü. Euro 3,7335 civarında seyrediyor.
Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in 3 ay uzatılmasının Meclis'te bu hafta görüşüleceğini açıklaması da yükselişte etkili oldu.

Analistler teknik açıdan 3,5250 seviyesinin destek, 3,5700 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyordu. 3,57'nin kırılmasıyla rekor seviye görüldü.

Küresel piyasalarda doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı. ABD'de faizlerin artacağı beklentileri endeksin yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dolardaın global değer kazancı gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

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