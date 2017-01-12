Facebook Twitter Rss

Dolar, Merkez'in kararıyla geriledi

Dolar, Merkez'in kararıyla geriledi.32539
  • Giriş : 12.01.2017 / 12:16:00
  • Güncelleme : 12.01.2017 / 12:15:16

Dolar dün tarihi zirvesini gördü, faizlerin de fırlamasıyla gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Siyasi çalkantılar ve enflasyonun yükselişe geçişi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybını durdurmak için gerekli adımları atmayacağı endişesi doları tarihi seviyeye yükseltti.

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dün 3.94 TL ile rekor kıran dolar, güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yeniden 3.92 TL'nin üzerine çıkıp 3.81 TL'nin altına indi

Dün 3.94 TL'yi aşarak rekor kıran dolar güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak kurlar ilerleyen dakikalarda 3.92 TL sınırını aştı. Ardından gelen satışlarla dolar sert düştü ve 3.81 TL'nin altına geriledi. Euro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle euro 4.1553 TL ile tarihi zirvesini görüp 4.06 TL'ye indi.

Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmaması TL'nin bir miktar değer kazanmasını sağladı. Doların uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolardaki düşüşü hızlandırdı.

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİNDEN YARARLANACAK

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.

MERKEZ SIKI DURUYOR

Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.

SunExpress, 2 milyondan fazla koltukla 2017 yaz iç hat sezonunu satışa açtı

Şahiner ve Özaltun'dan ziyaret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ve memurların yemek ücreti belli oldu!

Ve memurların yemek ücreti belli oldu!

Memurların 2017 yılında alacağı yemek ücretleri belirlendi.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu!

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu!

TÜSİAD'ın yeni başkanı Cansen Başaran Symes sonrası Erol Bilecik oldu.

 

Dolar 3,80'ş gördü

Dolar 3,80'ş gördü

Dolar gece yarısı yükseldi. Oynak bir kur haline gelen dolarda rekor üstüne rekor kırılıyor.

Benzine dağıtım şirketlerinden 7 kuruş zam

Benzine dağıtım şirketlerinden 7 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 7 kuruş daha zam geldi.

 

İşçi ve memura ayda 2 bin 800 TL!

İşçi ve memura ayda 2 bin 800 TL!

Hükümetten işçi ve memura müjdeli bir haber daha geldi.

Türk gıda devi, Brezilyalılara satıldı!

Türk gıda devi, Brezilyalılara satıldı!

Gıda devi Banvit'in yüzde 79,48'lik hissesinin satıldığı açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya