Dolar, Merkez'in kararıyla geriledi
Siyasi çalkantılar ve enflasyonun yükselişe geçişi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybını durdurmak için gerekli adımları atmayacağı endişesi doları tarihi seviyeye yükseltti.
Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dün 3.94 TL ile rekor kıran dolar, güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yeniden 3.92 TL'nin üzerine çıkıp 3.81 TL'nin altına indi
Dün 3.94 TL'yi aşarak rekor kıran dolar güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak kurlar ilerleyen dakikalarda 3.92 TL sınırını aştı. Ardından gelen satışlarla dolar sert düştü ve 3.81 TL'nin altına geriledi. Euro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle euro 4.1553 TL ile tarihi zirvesini görüp 4.06 TL'ye indi.
Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmaması TL'nin bir miktar değer kazanmasını sağladı. Doların uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolardaki düşüşü hızlandırdı.
GEÇ LİKİDİTE PENCERESİNDEN YARARLANACAK
Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.
MERKEZ SIKI DURUYOR
Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.
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