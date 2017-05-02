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Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde

Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde.17711
  • Giriş : 02.05.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 02.05.2017 / 13:03:32

Piyasalar haftaya sakin başladı. Dolar, güne 3.55'ten başladı.

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Dolardaki önlenemez artış yerini düşüşe bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ardından Enflasyon Raporu sunumunda sıkı para politikasını vurgusu TL'yi emsallerine oranla güçlü tutuyor.

Dolar/TL 3,53 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 3,5415'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 3,8665'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,5610 seviyesine geriledi.

Dolar, TL karşısında değer kaybını sürdürerek 3,5305 ile 4 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi

Yeni haftaya, dün resmi tatil olması nedeniyle bugün başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,6 artarak 95.330,25 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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