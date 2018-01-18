Dolar güne böyle başladı
Suriye krizi ve dünya piyaslalarının etkisi dolara yansıyor. Kapalıçarşı'da 3,8030 TL'den alıanan dolar 3,8050'den satılıyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Taşeronda son dakika gelişmesi
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron ile ilgili açıklama geldi.
Sanayi üretimi endeksi açıklandı
TÜİK'ten açıklama geldi. Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı.
Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı
Kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kur