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Dolar güne böyle başladı

Dolar güne böyle başladı.40893
  • Giriş : 18.01.2018 / 09:31:00

Serbest piayasalara dolar, sabah saatlerinden bu yana 3,8050seviyesinde seyrediyor.

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Sepet Beşik

Suriye krizi ve dünya piyaslalarının etkisi dolara yansıyor. Kapalıçarşı'da 3,8030 TL'den alıanan dolar 3,8050'den satılıyor.

TRT

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