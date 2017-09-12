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Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu?.27203
  • Giriş : 12.09.2017 / 09:11:00

Dün günü 3,4010 TL'den kapatan dolar, bugüne 3,4120'den başladı.

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Piyasalarda son durum. Dünü 3,4010 TL'den kapatan dolar, bugüne 3,4120'den başladı.

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