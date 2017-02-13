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Dolar o seviyenin altında

Dolar o seviyenin altında.27203
  • Giriş : 13.02.2017 / 09:43:00

Dolar, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin etkisiyle 3.70'in altına geriledi.

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Cuma gününü 3.70'in üzerinde tamamlayan dolar, yeni haftaya düşüşle başladı. Serbest piyasalarda dolar 3.6920 Türk Lirasından, Euro ise 3. 9250 TL'den yeni haftaya başladı. Bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısının piyasaları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6900 liradan alınan dolar 3,6920 liradan, 3,9230 liradan alınan euro ise 3,9250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6960, liradan, euro ise 3,9260 liradan satılmıştı. 

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