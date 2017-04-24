Dolar sert düştü!
Dolar son bir ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde bir kayıp verdi. Cuma günü 3.65 seviyesinde olan Dolar, Fransa'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin etkisiyle bu sabah güne 3.60 seviyesinden başladı.
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL'de düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar öğle saatlerinde 3.60 TL'yi de kırarak 3.5878 TL'ye kadar geriledi.
Böylece dolarda cuma kapanışa göre yaşanan düşüş yüzde 1.3'e ulaştı. Euro/TL ise yüzde 0.07 azalışla 3.9028 TL'den el değiştirdi.
Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.
Yurt dışında ise Almanya'da nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60'ın altında kapanışların olması durumunda 3,5750 seviyesini önemli destek, 3,6350 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını dile getirdi.
HABERTURK
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