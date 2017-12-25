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Dolar sert düştü!

Dolar sert düştü!.40893
  • Giriş : 25.12.2017 / 12:25:00

Dolar/TL, 7 haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

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Beşik Modelleri

Dolarda rüzgar tersine döndü. Haftaya 3,8070'den başlayan dolar, 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar, saat 10.15 itibariyle 3,8100 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5250 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla artışla 5,1010 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu belirterek, kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 3,85'in ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

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