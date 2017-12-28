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Dolar sert düştü!

Dolar sert düştü!.17086
  • Giriş : 28.12.2017 / 17:10:00

Dolar, ABD ile vize krizinin yumuşaması haberi sonrası sert düştü.

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Sepet Beşik

Dolar çakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin vize konusunda yaptığı açıklama sonrası dolar, 3,7777 seviyesine düştü.

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