Dolar seyrini değiştirdi
Dolarda günler sonra bir ilk yaşandı. Yurtdışında yabancı yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları doların 3,5439 seviyesini görmesine neden oldu.
Türkiye'de bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları verisinin açıklanacağı öğrenildi.
Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aştı.
Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Noel tatili sebebiyle geçtiğimiz haftadan bu yana yatay seyreden kurda sabah saatlerinden itibaren başlayan yükseliş 3.55 seviyesine dayandı. İçerde veri olmadığından ABD verileri ve dolar endeksini takip etmeye devam edeceğiz. Dün ABD’de açıklanan tüketici güveni 113.7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de iş gücü piyasası ve gelirlere yönelik iyimser beklentiler artmaya devam ediyor. Güne 120.80’lerden başlayan dolar endeksinin 103.20’ye doğru hareketlenmesi kuru 3.5450 seviyesine kadar taşıdı. Kurda 3.5450-3.5500 bölgesi kuvvetli direnç. Bu bölgenin üzerinde göreceğimiz kapanışlar ile 3.60 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Son döneme baktığımızda ise 3.50 kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay doların yeniden yükselmesiyle ilgili olarak "Noel ve yaklaşan yılbaşı tatili sebebiyle küresel piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Ancak Türk Lirası, yurtiçi gelişmelerden dolayı hem Euro hem de Amerikan Doları karşısında değer kaybediyor. Türkiye ekonomisi hakkında son açıklanan ekonomik göstergeler, önümüzdeki sürece dair enflasyonda artış beklentisi, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik tartışmalar ve Suriye’deki gelişmeler, Türk Lirası’ndaki kırılganlığın artmasındaki temel sebepler olarak öne çıkıyor" şeklinde belirtti.
USD/TRY için ilk güçlü direnç seviyesinin 3,55 olduğunu belirten Toktay, "Bu seviyenin kırılması ise, TL ve TL cinsi varlıklar için görünümün biraz daha negatife dönmesine yol açabilir. 3,50 desteğinin korunması halinde parite yükseliş eğilimini koruyabilir. Ancak, tatil dönemi olması sebebiyle küresel piyasalarda işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Bu şartlar altında sağlıklı fiyatlamadan söz edemiyoruz ve Ocak ayının ilk haftasını beklemenin, yön tayini açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.
YATIRIMCI RİSKTEN UZAKLAŞTI
Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜLÜYOR
AKP ve MHP'nin uzlaşısıyla Meclis'e sunulan ve başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 21 maddelik teklifin içinden beş madde kabul edilirken, yedek milletvekilliğini içeren madde metinden çıkarıldı. Görüşmeler bugün devam edilecek. AKP'nin teklifin komisyon görüşmelerini en son Cuma gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Öte yandan Suriye'de sınır ötesi operasyon yürüten TSK'nın El Bab'a yönelik Özgür Suriye Ordusu unsurları ile operasyonları devam ederken, geçen hafta bu bölgede düzenlenen saldırılarda 16 asker hayatını kaybetmiş; TSK'nın düzenlediği hava operasyonları ve ateş destek vasıtaları ile düzenlenen saldırılarda da Bab bölgesinde operasyonun başlamasından bu yana yüzlerce İD mensubunun öldürüldüğü duyurulmuştu.
HÜRRİYET
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