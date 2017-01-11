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Dolar tutulamıyor: 3,89

Dolar tutulamıyor: 3,89.29091
  • Giriş : 11.01.2017 / 10:30:00
  • Güncelleme : 11.01.2017 / 10:30:49

Dolar ve euro güne hızlı başladı. Dolar 3.8925 TL'ye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün yapılan müdahalesi dahi doların yükselişini önleyemedi. Dolar güne 3.8935 TL'den başladı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa çağrı yaparak milli para kullanımı kullanımının yaygınlaşmasını istemiş, dolar bir nebze olsun düşmüştü.

Rekor üstüne rekor kıran dolarda Merkez Bankası'nın son müdahalesi de işe yaramadı. Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan TL'nin bu sabah bir ara dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.5'i aşarken, dolar/TL 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test etti.

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı.

Sabah saatlerinde hacimsiz piyasada görülen sert yükselişin ardından saat 08.35'te dolar/TL 3.8550/3.8660, euro/TL ise 4.0674/4.0733 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL'de 4.0017'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 3.9600/3.9613 seviyesinde.

''İLAVE ADIMLAR ATILABİLİR'' MESAJI

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.

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