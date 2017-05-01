Dolar ve altında düşüş sürüyor
1 Mayıs nedeniyle birçok ülkede piyasalar kapalı durumda. Sınırşı işlem gören gram altın ve dolar/TL'deki gerileyiş ise devam ediyor. Cuma günü 3.5382 ile 4 ayın düşük seviyesine gerileyen dolar, 3.5515 seviyesine geriledi.
Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 3,5504'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8687'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybederek 4,5886'dan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN 237 LİRA
Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,08 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi. Bugün ise en düşük 144,09 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 144,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 967 liradan işlem görüyor.
Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise cuma günkü yüzde 0,3'lük artışın ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.263 dolar seviyelerinde dengelendi.
MİLLİYET
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