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Dolar ve euro'dan rekor üstüne rekor

Dolar ve euro'dan rekor üstüne rekor.13468
  • Giriş : 09.01.2017 / 13:51:00
  • Güncelleme : 09.01.2017 / 13:50:53

Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerle başladı.

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Dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya yeni rekor düzeylere tırmanarak başladı. 3. 6401 TL'yi geride bırakan dolae 3.73 TL'ye yükseldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anayasa değişikliği görüşmelerinin piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

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