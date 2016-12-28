Dolar yükselişe geçti
Akşam üzeri Dolar'da sert bir fırlama oldu. Gün içersinde sakin seyreden Dolar kurunun 3,55'e dayandığı gözlemlendi.
Yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalarda düşük hacim devam ederken, dolar/TL 3.55 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 3,70 seviyesini aştı.
Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.
Dün saat 16.50'de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5265/3.5265 seviyesinden başladı. Kur, sonrasında yükselerek en yüksek 3,55 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL, saat 17.34 itibari ile bankalararası piyasada 3.5480 seviyesinden işlem gördü.
EURO DA YÜKSELİŞTE
Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aştı.
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