Facebook Twitter Rss

Dolar yükselişe geçti

Dolar yükselişe geçti.17086
  • Giriş : 28.12.2016 / 18:19:00

Dolar kurunda sert bir yükseliş gözlendi ve dolar, Türk lirası karşısında değer kazandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Akşam üzeri Dolar'da sert bir fırlama oldu. Gün içersinde sakin seyreden Dolar kurunun 3,55'e dayandığı gözlemlendi.

Yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalarda düşük hacim devam ederken, dolar/TL 3.55 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 3,70 seviyesini aştı.

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.

Dün saat 16.50'de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5265/3.5265 seviyesinden başladı. Kur, sonrasında yükselerek en yüksek 3,55 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL, saat 17.34 itibari ile bankalararası piyasada 3.5480 seviyesinden işlem gördü.

EURO DA YÜKSELİŞTE

Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aştı.

Beşşar Esed gidiyor mu?

Taksi tarifelerine büyük zam yolda

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taksi tarifelerine büyük zam yolda

Taksi tarifelerine büyük zam yolda

Taksiciler, kısa mesafe sorununu çözmek için kendilerine göre bir formül geliştirdi.

Dolar seyrini değiştirdi

Dolar seyrini değiştirdi

Yeni yılın yaklaşması ile riskten kaçınan yatırımcıların etkisiyle dolar sakin bir seyir izliyor.

 

50 bin liralık ödemeler başladı!

50 bin liralık ödemeler başladı!

KOSGEB tarafından verilecek olan 50 bin liralık kredilerin ödenmesine başladı.

Dikkat! Trafik sigortası zamlanabilir

Dikkat! Trafik sigortası zamlanabilir

Trafik sigortası prim ücretlerinin önümüzdeki dönemde yine zamlanabileceği belirtiliyor.

 

Emekliye 2017 müjdesi!

Emekliye 2017 müjdesi!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyonda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı'ndan 2017 bütçesine onay

Cumhurbaşkanı'ndan 2017 bütçesine onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılı için oluşturulmuş bütçe kanununu onayladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya