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Dolar yükselişe geçti

Dolar yükselişe geçti.27203
  • Giriş : 11.07.2017 / 12:05:00

Dolar, bu sabah yükselişe geçerek 3.64 TL'den işlem görmeye başladı.

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Dolar yeniden yükselişe geçti. Son 3 aydır 3.50 civarında seyreden dolar sert bir çıkışla 3.65 seviyesine ulaştı.Ekonomistler, 3.64'ün önemli bir direnç olayı sürdürdüğünü, bu seviyenin aşılması ile teknik anlamda 3.72'ye kadar dirençle karşılaşılmayacağını belirtti.

Dolar/TL bu sabah saat 09.10'da 3.62 seviyesinden işlem gördü. Dün kapanış saatinde 4.10 civarında olan euro/TL ise aynı saatte 4.12 seviyesindeydi.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER ARASINDA

ABD'de merkez bankasının atması beklenen ve piyasaların zamanını tam olarak kestiremediği sıkılaştırma adımları dolardaki küresel değer kazancına ve ABD'de faizlerdeki yükseliş trendine neden oluyor. Bu trend ise gelişmekte olan ülke kurları üzerinde ciddi bir satış baskısı yaratıyor.

Satış baskısının başladığı dönemde TL'ye yönelik değer kazancı yönünde pozisyonların ağılıkta olması nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında TL en çok değer kaybedenler arasında yer aldı.

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