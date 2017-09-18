Dolar yükselişe geçti!
Bir süredir dış piyasanın etkisi ile düşüşe geçen dolarda hareketlenme yaşandı. Dolar, Cuma günü 3.44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve günü yüzde 0,16 artışla 3,4382'den tamamlandı.
Cuma günü 3,44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 3,4382'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 3,4480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 4,1180'den, sterlin/TL de yüzde 0,26 artarak 4,6840 seviyelerinden alıcı buluyor.
Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, FED'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ancak Fed Başkanı Janet Yellen'ın vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.
Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'yi etkisi altına alan kasırgalar nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar geçekleştireceği 3 toplantıda faiz artıracağı beklentilerinin azaldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki bilanço küçültmeyle ilgili ifadelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut piyasası endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4220 seviyesinin destek, 3,4500 ve 3,4730'un ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Bakan: 40 milyon TL ödeme yapılacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, önemli bilgiler paylaştı.
Cari açık rakamları açıklandı
Cari işlemler açığı, Temmuz ayına göre 5 milyar 121 milyon dolar olarak açıklandı.
Başbakan'dan ihracat çağrısı!
Başbakan Binali Yıldırım, STK'lara ve iş dünyasına Eskişehir'den seslendi. Yıldırım, "Hepimiz ihraca
İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi
İstanbul'da ticari taksi açılış ücretlerine zam geldiği açıklandı.