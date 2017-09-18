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Dolar yükselişe geçti!

Dolar yükselişe geçti!.27203
  • Giriş : 18.09.2017 / 10:41:00

Dolar, haftaya yükselişle başlayarak 3,4480 seviyesine çıktı.

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Sepet Beşik

Bir süredir dış piyasanın etkisi ile düşüşe geçen dolarda hareketlenme yaşandı. Dolar, Cuma günü 3.44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve günü yüzde 0,16 artışla 3,4382'den tamamlandı.

Cuma günü 3,44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık  sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 3,4382'den  tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat  10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 3,4480 seviyesinden  işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 4,1180'den,  sterlin/TL de yüzde 0,26 artarak 4,6840 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi  (FOMC) toplantısının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, FED'in  faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ancak Fed Başkanı Janet Yellen'ın  vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'yi etkisi altına  alan kasırgalar nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar geçekleştireceği 3 toplantıda  faiz artıracağı beklentilerinin azaldığına dikkati çeken analistler, karar  metnindeki bilanço küçültmeyle ilgili ifadelerin yatırımcı kararları üzerinde  etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut piyasası  endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de  3,4220 seviyesinin destek, 3,4500 ve 3,4730'un ise direnç olarak öne çıktığını  kaydetti.

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