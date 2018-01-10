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Dolar yükselişe geçti

Dolar yükselişe geçti.27203
  • Giriş : 10.01.2018 / 17:37:00

Yeni yılın ilk günlerinde düşeş geçen dolar, yeniden seviye yükseltti.

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Dolar, küresel piyasalar ve petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3.80 TL'yi aştı. Euro da 4,50 Türk Lirasını aşarak 4,5644 TL'ye yükseldi.

Başta petrol olmak üzere enerjisinin önemli bölümünü ithal eden Türkiye, petrol fiyatlarının yükselmesinden de olumsuz etkileniyor.

Petrol fiyatlarının düşük düzeylerde hareket ettiği 2017 yılında Türkiye'nin toplam enerji ithalatı 37 milyar doları aştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi durumunda, Türkiye'nin enerji faturasının daha da yükseleceği ve "ekonominin yumuşak karnı" olarak nitelendirilen cari işlemler açığının yükselebileceği öngörüsüyle lira zayıflıyor.

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