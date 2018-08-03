Dolar zirvede
Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan yaptırım krizi ile 5 TL'ye yükselen dolar durdurulamıyor. Dolar, yeni zirvesi 5,0961 TL'yi aşarak 5,1138'e tırmandı.
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Dolar uzun zamandır kritik eşik olarak görülen 5 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. 3 Ağustos günü de hızlı başladı ve sabah erken piyasada 5.0961 ile tarihi zirvesini daha da yukarı çekti. Dolar daha sonra 5.10 eşiğini de geçerek 5.1138 TL'ye yükseldi ve bir rekor daha kırdı.
Euro / TL 5.9334 TL'yi, İngiliz sterlini ise 6.65 TL'yi gördü.
HABERTURK
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