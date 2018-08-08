Dolarda dalgalanma devam ediyor
Amerika Birleşik Devletleri ile gerilen ilişkiler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolarda iki ülkenin heyetleri arasında yapılacak temasların etkisiyle dalgalanma devam ediyor.
Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,4250 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün 5,20'nin altını gören kur bugün 12.23 itibariyle yeniden 5,30'un üzerini gördü.
Euro/TL de 6,15'in üzerinde hareket ediyor.
BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,17 artışla 96 bin 327 puandan başladı.
Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşlerin ivmeleneceğini söyledi.
NTV
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