Dolarda düşüş sürüyor
Geçtiğimiz aylarda yükselişi bir türlü önlenemeyen dolar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara milli para çağrısında bulunmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarımdışı istihdam rakamlarının açıklanması sonrası düşüşe geçen dolar, 3.67 TL'ye indi.
Dolarda düşüş yeni haftada da sürüyor. ABD'de cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar, yeni haftada da yönünü aşağı çevirdi.
Bankalararası piyasada dolar 3,67 TL'nin altına geriledi. ABD'den cuma gelen veride saatlik ücretlerin beklentilerin altında artış kaydetmesi sonrası kurda hızlı düşüş olmuş ve 3,70'in altına çekilmişti.
27 Ocak'ta 3.9112 TL'ye kadar çıkan dolar bugün 3.6614 TL'yi gördü. Yani 10 günde dolarda yaşanan düşüş yüzde 6.4'e ulaştı.
Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem gününde 3,93 lira civarında seyrediyor.
Piyasalarda gündemin nispeten sakin olduğu bir hafta girildi. Merkez Bankası'nın mevcut sıkı duruşunu koruması halinde TL'ye desteğinin de süreceğini belirtiliyor.
Merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyeti cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37'ye kadar yükselmişti.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6970 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9800 lira olmuştu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,83 yükselişle 89.121,97 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 732,46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle yüzde 1,14 değer kazandı ve günü 88.389,50 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan veri setinin tarım dışı istihdam hariç beklentileri karşılayamaması ve enflasyon baskısına ilişkin beklentileri düşürmesinin ardından küresel dolar talebinin zayıfladığını belirterek, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.
Bugün yurt içinde ocak ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin destek, 90.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade etti.
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