Facebook Twitter Rss

Doların ateşi çıktı: 3,76'nın üzerinde

Doların ateşi çıktı: 3,76'nın üzerinde.17086
  • Giriş : 24.01.2017 / 11:03:00

Doların önlenemez yükselişi devam ediyor. 3,46'ya kadar yükseldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doların yükselişi üzerine başlattığı milli para kampanyası yetersiz kaldı. Dolar serbest piyasalarda 3,7680 TL'den, euro 4,0540 TL'den haftaya başladı.

Aykut Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig

Birleşmiş Milletler'den Astana açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya et ihracatı için Türkiye'ye şart koştu

Rusya et ihracatı için Türkiye'ye şart koştu

Rusya Tarım Bakanı, et ihracatı konusunda Türkiye'ye şart koştu.

Yaralananlara da aylık bağlanacak

Yaralananlara da aylık bağlanacak

Terör saldırılarında yaralanan vatandaşlara da aylık bağlanacağı açıklandı.

 

Dolar hareketlendi

Dolar hareketlendi

Bir süredir sakin seyreden dolar kuru yeniden hareketlendi.

Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2017 sonu için dolar kuru tahminini açıkladı.

 

Borçlarını ödeyemeyenler için 2. şans

Borçlarını ödeyemeyenler için 2. şans

Hükümetten borcunu ödeyemeyen vatandaşlara güzel haber geldi.

Merkez Bankası'ndan flaş karar

Merkez Bankası'ndan flaş karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş bir karar geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya