Doların ateşi çıktı: 3,76'nın üzerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doların yükselişi üzerine başlattığı milli para kampanyası yetersiz kaldı. Dolar serbest piyasalarda 3,7680 TL'den, euro 4,0540 TL'den haftaya başladı.
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