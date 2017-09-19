Doların ateşi çıktı!
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yarın sonuçlanacak toplantısı öncesi dolarda artış yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin referandum öncesi jeopolitik riskleri arttırmasıyla sert yükseldi.
Fed öncesi dolar küresel bazda değerlenmeye devam ederken, sınırdaki hareketliliğin TL'de ayrışmasının sürmesine neden olabileceği belirtiliyor. Bu durumda kurda 3,50 seviyesinin aşılması halinde 3,52'li seviyeler gündeme gelebilir.
ING Bank Trading Grup Müdürü Murat Yardımcı, dolar/TL'nin 3,4750 kritik seviyesini kırarak üzerinde kaldığına dikkat çekti. Yardımcı, "Bu, 3,5250 hareketinin önünü açıyor. Dolar/TL'de 3,4759-3,5175 bandında hareket görebiliriz. Hazine ihalelerinin baskısı ile kurda bir miktar daha yukarı hareket mümkün" ifadelerini kullandı.
QNB Finansinvest de bu sabah paylaştığı yorumda dolar/TL'de 3,50 seviyesine dikkat çekti. Kurumun notunda dün jeopolitik gelişmelerin yaşanmasıyla 3,45'in üzerine sert bir hareket görüldüğünü, bu seviyenin de dolarda destek niteliğinde olduğu belirtildi. Kurum 3,50 seviyesinin de direnç olarak takip edileceğini belirtti. Teknik seviyelerle ilgili yorumda QNB Finansinvest, dolarda 3,50 seviyesinin altında kalınmasının hareketin ivme kazanmaması adına önemli olduğunu ifade etti.
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