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Dolmabahçe'de yol çöktü

Dolmabahçe'de yol çöktü.20875
  • Giriş : 20.07.2018 / 17:48:00

Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yol çöktü.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Karaköy istikametinde yol trafiğe kapatıldı.

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