Dolmabahçe'de yol çöktü
Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Karaköy istikametinde yol trafiğe kapatıldı.
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