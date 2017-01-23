Domates bir haftada yüzde 100 zamlandı
Sofraların vazgeçilmezi olan domatese gelen yüzde yüzlük zam vatandaşları şaşırttı. Geçen hafta Bilecik'te 4 TL'den satılan çeri domates fiyatı yüzde yüz zamlanarak 8 TL'ye yükseldi.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik’te manav sahibi Kadir Demirbaş, “Bir haftada yüzde 100 zamlandı. Bizler de ne olduğunu anlayamadık. Fiyatlar umuyoruz ki önümüzdeki günlerde düşecektir. Domates evlerimizin vazgeçilmez bir sebzesidir. Geçtiğimiz hafta çeri domatesin kilosu 4 lirayken bu hafta 8 lira oldu. Bizler de en az vatandaş kadar şaşırdık bu duruma. Ancak yakında fiyatlar düşecektir” dedi.
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