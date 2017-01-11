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Donald Trump konuştu

Donald Trump konuştu.15220
  • Giriş : 11.01.2017 / 19:10:00
  • Güncelleme : 11.01.2017 / 19:54:42

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

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Dünyanın heyecan ve merakla beklediği basın toplantısı gerçekleştirdi. Aralık ayında yapılması planlanırken Ocak ayına ertelenen toplantı, bütün dünyada yakından takip edildi.

Trump şunları söyledi;

Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacak. Mİlyar dolarlık fabrika Meksika yerine Michigan'da açılacak. Birçok endüstri Amerika'ya geri dönecek.

F-35 projesi programın çok gerisinde kaldı.

Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. 20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak.

(Seçimde Rusya yardımı) Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı.

Clinton'ın müzakere sorularını önceden aldığını öğrendik.

Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le iyi anlaşmak için bir şansım var.

Rusya ile hiçbir iş anlaşmam, kredim yok. Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor.

Hacklenmeye karşı mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

Olcay Şahan, 3,5 yıllığına Trabzonspor'da

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