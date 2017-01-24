Donald Trump hakkında sürpriz iddia!
Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton’a e-postalarına ilişkin yeni bir soruşturma başlatarak o döneme ciddi şekilde damga vuran FBI konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ABD başkanı Trump, FBI Başkanı Comey'in görevine devam etmesini istiyor.
Görevine 2013 yılında Barack Obama döneminde başlayan Comey'in, 10 yıl görevine devam etme hakkı var. Fakat Trump’ın istemesi durumunda ise Comey’in görevine son verilebiliyor.
Beyaz Saray'dan ve FBI'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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