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Donald Trump'ın eşi kafaları karıştırdı

Donald Trump'ın eşi kafaları karıştırdı.14212
  • Giriş : 25.01.2017 / 15:22:00

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın eşi kafaları karıştırdı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görevi Barack Obama'dan devraldığı yemin töreninin yankıları hala sürüyor. Yemin törenine damgasını vuran isim ise Melania Trump oldu.

Ortaya çıkan bir ayrıntı herkesin bayan Trump için gerçekten endişe duymasına neden oldu.  Söz konusu görüntülerde Donald  Trump kürsüye geldiği sırada “Başkan geldiği an yağmu başladı” sözlerinin duyulmasının ardından arkasında duran eşine dönüp gülümsüyor. O anda Melania Trump’ın yüzünde sahte bir gülümseme beliriyor. Ardından Donald Trump önüne döner dönmez Melania Trump’ın yüzü bir anda asılıyor.

Oldukça tuhaf bu görüntülerin üzerine dış basında Melania Trump’ın aslında mutsuz olduğu iddia edilirken ve eşiyle aralarındaki ilişki tartışılmaya başlandı.

İKİ BAŞKAN ARASINDAKİ FARK

Çok konuşulan törenle ilgili bir ayrıntı daha gündemde…  Buna göre Obama çiftinin Trump çiftini kapıda karşıladığı anlar 2009 yılında Obamalar’ın Beyaz Saray’a gelişleri ile karşılaştırıldı. Buna göre Barack Obama eşinin otomobilden inmesini bekleyip basamaklardan çıkması için elini tutuyor. Donald Trump ise araçtan tek başına inip direkt Obamalar’ın yanına gidiyor. Melanie Trump ise eşinin arkasından araçtan iniyor basamakları çıkıp eşini yanına geliyor. İşte bu anlar “İki Başkan arasındaki belirgin fark” yorumuyla tartışılan bir diğer ayrıntı.

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