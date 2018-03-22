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Donald Trump'ın kızı sevgilisinden ayrıldı

Donald Trump'ın kızı sevgilisinden ayrıldı.20030
  • Giriş : 22.03.2018 / 13:16:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kızı sevgilisinden ayrıldı.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump,Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'ın, derslerine ağırlık vermek için iki yıllık sevgilisinden ayrıldığı öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci eşi Marla Maples’tan olan kızı Tiffany Trump, iki yıllık erkek arkadaşı Ross Mechanic’ten ayrıldı. Şarkıcı model ve aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan 24 yaşındaki Trump’ın derslerine öncelik vermek için ‘dostça’ ayrıldığı öğrenildi.

US Weekly’ye konuşan bir kaynak, “Hukuk derslerini ciddiye alıyor” dedi.

Tiffany Trump, Ağustos 2017’de Georgetown Üniversitesi'nde hukuk bölümüne başlamıştı.

NTV

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