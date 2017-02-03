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Donald Trump'ın kızından Çin için paylaşım

Donald Trump'ın kızından Çin için paylaşım.16454
  • Giriş : 03.02.2017 / 13:09:00

Trump'ın güzelliği ile dillerde olan kızı Arabella, ilginç bir paylaşımda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kızı Arbella'nın paylaşımı olay yarattı. Sosyal medya hesabı üzerinden Çin'in Yeni Yıl Festivali'ni kutlayan Arabella, Çin ile ABD'nin arasının düzeleceği iddiası günddeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump, kızı Arabella'nın videosunu paylaştı. Arebella, videoda öğrendiği Çince şarkıyı seslendirdi. İvanka Trump da videonun altına, "Arabella "Çin'in Yeni Yılı" için öğrendiği Çince şarkıyı seslendirdi. Kutlamanın bugününde herkesin muhteşem bir yıl geçirmesini dilerim" notunu paylaştı.

BU VİDEODAN SONRA ÇİN İLE ABD'NIN ARASI DÜZELECEK Mİ?

ABD Başkanı'nın kızının Instagram hesabından paylaştığı videoda geleneksel hale gelen, Çin'in Yeni Yıl Festivalini kutlaması, akıllara "ABD ile Çin'in arasındaki buzlar eriyecek mi?" sorusunu getirdi.

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