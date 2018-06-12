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Donald Trump: Kuzey Kore'ye gideceğim!

Donald Trump: Kuzey Kore'ye gideceğim!.18845
  • Giriş : 12.06.2018 / 12:28:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri ile savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı. Trump, doğru zamanda Kore'ye gideceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Kuzey Kore ile "yeni bir dönem başlatmak" için hazırlandığını söyledi. Trump, Kuzey Kore'nin "büyük" bir nükleer füze tesisini imha etme sözünü verdiğini belirtti. Trump, "Doğru zaman geldiğinde Kore'ye gideceğim. Görüşme Kuzey Kore kadar ABD için de önemli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Beyaz Saray'ı gelecekte ziyaret etmeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Doğru zaman geldiğinde, Kuzey Kore'ye gideceğim. Görüşme Kuzey Kore kadar ABD için de önemli" dedi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le başka bir toplantı ya da zirveye ihtiyaç olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in Kore yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışacağı sözünü verdiğini söyledi. Trump, "Nükleerden arınma uzun bir süreç" şeklinde konuştu.

"SAVAŞ OYUNLARINI SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ"

Güney Kore ile birlikte Kore Yarımadası'nda "savaş oyunları"na artık son vermek istediklerini belirten Trump, "Askerlerimizin evlerine dönmesini istiyoruz. Güney Kore ile 'gereksiz' askeri tatbikatları sona erdirerek önemli bir miktar para tasarrufunda bulunacağız" dedi.

"BÜYÜK BİR NÜKLEER TESİSİ İMHA EDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in "büyük" bir nükleer tesisi imha etme sözü verdiğini belirtti ancak söz konusu nükleer tesisle ilgili detaylı bilgi vermedi.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının şimdilik söz konusu olmadığını belirten Trump, "Kuzey Kore'nin nükleerden arıntırılması uluslararası makamlar tarafından izlenecek" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la insan hakları konusunu da görüştüklerini dile getiren Trump, gelecekte bu konuda daha fazla görüşme yapacaklarını belirtti.

"BOŞUNA ÖLMEDİ"

Kuzey Kore'nin serbest bırakmasının ardından ABD'de yaşamını yitiren ABD'li öğrenci Otto Warmbier'i de konuşmasında hatırlatan Trump, "İki ülkenin diyalog kurmasına vesile oldu, boşuna ölmedi" dedi.

"ABD EKONOMİK YARDIMDA BULUNMAYCAK"

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması sürecinde Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye ekonomik yardımlardan bulunacağını inandığını belirten Trump, "Ancak ABD ekonomik yardımda bulunmayacak" dedi.

NTV

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