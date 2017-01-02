Donald Trump Rusya konusunda temkinli
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump Rusya'ya uygulanan yaptırımları gözden geçirecek.
20 Ocak'ta fiilen göreve başlayacak Trump, Obama hükümetinin Rusya'ya karşı takındığı tavır üzerine siber saldırılarla ilgili çalışma başlattı.
ABD Başkanlığına yeni seçilen Donald Trump'ın mevcut ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların yeterliliğini değerlendirmek için ABD istihbarat servisinin siber saldırısı bilgilerini incelemek istediği bildirildi.
Trump'ın Basın Sözcüsü Sean Spicer, ABC kanalına yaptığı açıklamada, "Seçilen devlet başkanı, önümüzdeki hafta istihbarat servisi temsilcileri ile görüşerek istihbarat bilgilerini inceleyecek. Trump, Obama hükümetinin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların Rusya'nın yaptıklarına uygun bir karşılık olup olmadığını değerlendirecek" ifadelerini kullandı.
2015 yılında Washington'un Çin'i ABD'ye yapılan siber saldırıları için suçladığını hatırlatan Spicer, "Çin olağan dışı bir şey yaptı ama Beyaz saray, buna herhangi bir tepki göstermedi, konu ile ilgili açıklama bile yapmadı. Sadece hükümet görevlilerine mektup gönderdi, hatta Çine karşı herhangi bir tedbir almadı" diye konuştu.
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