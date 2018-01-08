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Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek.16406
  • Giriş : 08.01.2018 / 13:15:00

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık kontrolünden geçecek.

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'Gazap ve Öfke' adlı kitap Amerika Birleşik Devletleri'ni karıştırdı. Kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın fiziksel ve akıl sağlığının başkanlığa uygun olmadığı iddiası üzerine Trump sağlık kontrolünden geçirilecek.

The Telegraph'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasından  bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

Akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşecek sağlık kontrolü, bu cuma günü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC'deki 'Walter Reed National Military Medical Center' da yapılacak.

Sağlık kontrolünü ise Trump'ın selefi Barack Obama'nın doktoru yapacak.

Bu sağlık kontrollerinde alışılageldiği üzere Başkan'a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında sorular sorulacak. Kan ve idrar testleri yaplacak, kalp sağlığı kontrol edilecek.

Sonuçların özeti kamuoyuyla paylaşılacak ancak Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak.

Obama 2016'daki sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Trump bu son adımla geçen hafta piyasaya çıkan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor.

Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump'ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.

Gazeteci Michael Wolff  kitabında Trump'ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca 'eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını' ve 'aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini' yazmıştı.

Trump ise kitabı 'uydurma' olarak nitelemiş ve 'Çok istikrarlı bir dahiyim' açıklamasında bulunmuştu.

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