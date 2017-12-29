Donald Trump'tan küresel ısınma mesajı!
ABD Başkanı Trump, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına Twitter'dan "küresel ısınma mesajı" ile cevap verdi.
ABD'yi etkisi altına alan dondurucu soğuklara karşı Başkan Donald Trump, küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına karşıtlığını bir kez daha ortaya koyan mesaj paylaştı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesindeki dondurucu soğuklarla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Trump, küresel ısınma ile ilgili mesaj verdi.
ABD'nin kuzeyini ve Kanada'yı etkisi altına alan ve ülkenin doğu kıyısında da hissedilen dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.
Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı eksi 37'ye düşerken Pennsylvania'da ise kar yağışında son yılların rekoru kırıldı. Eyalete son birkaç günde düşen kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Yetkililer, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ve don tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu.
ABD Başkanı Trump ise dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
TRT
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