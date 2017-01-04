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Donald Trump'tan 'Reina' değerlendirmesi

Donald Trump'tan 'Reina' değerlendirmesi.15374
  • Giriş : 04.01.2017 / 13:24:00

Donald Trump, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına ilişkin konuştu.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'un gözde mekanlarından Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırının yankıları devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, Reina saldırısını seçim kampanyasından beri savunduğu 'Meksika duvarı'na getirdi.

Trump'ın, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikânesinde verdiği yeni yıl partisinde yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Palm Beach kasabasındaki malikânede yaklaşık 800 davetlinin katıldığı gecede kaydedilen görüntüler, Palm Beach Daily News haber sitesinde yayımlandı.

Trump'ın videoda, kaçak göçmenlerin ABD'ye girmesini engellemek için Meksika sınırına ördürmeyi planladığı duvar ile Reina saldırısını bağdaştırdığı görülüyor.

"Güçlü sınırlara sahip olacağız. Böylece insanlar, ülkemize gelirken, sadece yasal yollarla girebilecekler. Bizim istediğimiz gibi" diyen Trump daha sonra da yılbaşı gecesi İstanbul'da yaşanan terör saldırısına değindi.

Trump, "Duvarlardan konuşmuşken, bilmiyorum Türkiye’de olanları duyanınız var mı? Bu gece Türkiye’de büyük bir felaket yaşandı. Çok, çok, çok fazla insan öldü. Orada büyük bir şeyler oluyor. Bu, bir korku gösterisi" dedi.

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