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Dönüş çilesi başladı

Dönüş çilesi başladı.24482
  • Giriş : 16.06.2018 / 18:10:00

Ramazan Bayramını fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı.

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Sepet Beşik

Ramazan Bayramı öncesinde başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki çeşitli kentlerden yola çıkan tatilciler, son gün yaşanması olası yoğunluğu göz önüne alarak bir gün önceden yola çıkıp, Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Bayramın ikinci gününden itibaren Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteye araç sürücüleri oluşan araç kuyrukları nedeniyle zaman zaman saatlerce kendilerine gelecek sırayı bekledi.

Trafik ekipleri, hem şehir içi trafiğinde yaşanan sıkışıklığı önlemek, hem feribot sırasını düzenleyip, araya kaynak yapmak isteyenleri önlemek için büyük çaba harcıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribot sefer yapıyor. Öte yandan Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

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