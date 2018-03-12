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Dortmund maçında skandal YPG pankartı

Dortmund maçında skandal YPG pankartı.23489
  • Giriş : 12.03.2018 / 16:27:00

Dortmund-Eintracht Frankfurt maçında büyük bir skandal meydana geldi.

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Sepet Beşik

Almanya'da terör örgütü PKK'ya destek gelmeye devam ediyor. Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçında büyük bir skandal meydana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken Avrupa'dan teröre destek gelmeye devam ediyor.

Almanya Bundesliga'da dün akşam oynanan Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçında, ev sahibi Dortmund tribünlerinde skandal bir pankart açıldı

Terör destekçisi taraftarlar 'Biji YPG! Defend Afrin' (Yaşa YPG! Afrin'i savunun) yazılı pankart açtı.

Bu skandal pankart uzun süre tribünlerde yer alırken herhangi bir uyarı verilmedi.

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