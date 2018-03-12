Dortmund maçında skandal YPG pankartı
Almanya'da terör örgütü PKK'ya destek gelmeye devam ediyor. Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçında büyük bir skandal meydana geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken Avrupa'dan teröre destek gelmeye devam ediyor.
Almanya Bundesliga'da dün akşam oynanan Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçında, ev sahibi Dortmund tribünlerinde skandal bir pankart açıldı
Terör destekçisi taraftarlar 'Biji YPG! Defend Afrin' (Yaşa YPG! Afrin'i savunun) yazılı pankart açtı.
Bu skandal pankart uzun süre tribünlerde yer alırken herhangi bir uyarı verilmedi.
SKORER
DİĞER HABERLER
Flaş! Brezilya'dan Talisca'ya davet geldi!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'ya Brezilya'dan davet geldi.
Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a İngiltere'den teklif
Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a İngiltere'den teklif geldiği öğrenildi.
Kulüp başkanı sahaya belinde silahla girdi
Yunanistan'da kulüp başkanının sahaya belinde silahla girmesi herkesi şoke etti.
Aykut Kocaman'dan Fikret Orman'a jet yanıt
Aykut Kocaman'dan babası ile ilgili açıklama yapan Fikret Orman'a yanıt gecikmedi.
Demba Ba attı, Göztepe 3 puana uzandı!
Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Göztepe, Antalyaspor'la karşılaştı.
Eski başkan Dursun Özbek'in bağışları faiz çıktı!
Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek'in yaptığı bağışlar faiz çıktı.