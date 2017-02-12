Dortmund'un 7 maçlık yenilmezlik serisi bitti
7 maçtır yenilmeyen ve zirve yarışını sürdürmek isteyen Borussia Dortmund, beklenmedik bir engele takıldı. Emre Mor'un takımı Dortmund, 7 maç aradan sonra ligin son sırasında yer alan Darmstad'a mağlup olmaktan kaçamadı.
Ligin son sırasına demir atan ve 12 haftadır galibiyete hasret kalan Darmstadt'a konuk olan Tuchel'in öğrencileri 2-1'lik yenilgiyle zirveye yaklaşma umutlarını yitirdi. Böllenfalltor Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 21. dakikada Terrenca Boyd ile öne geçti. İlk yarının bitimine bir dakika kala Dortmund eşitliği yakaladı. 2 ay sonra ligde maça çıkan milli futbolcu Emre Mor'un şık pasında ceza sahasında topla buluşan Raphael Guerreiro tek vuruşta skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıda etkili olan Darmstadt, 67. dakikada Antonio Çolak'ın golüyle tekrar öne geçti ve avantajını koruyarak sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.
Sahalara asistle dönen Emre Mor 62. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı. Devre arasında Darmstadt ile altı aylık sözleşme imzalayarak Bundesliga'ya dönüş yapan Hamit Altıntop ise 90 dakikada sahada yer aldı. 7 hafta sonra sahadan puansız ayrılan Dortmund 34 puanda kaldı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkının 15'e yükselmesine engel olamadı. 3,5 ay sonra galibiyetle tanışan Darmstadt ise 12 puana yükseldi.
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