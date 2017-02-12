Facebook Twitter Rss

Dortmund'un 7 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Dortmund'un 7 maçlık yenilmezlik serisi bitti.24079
  • Giriş : 12.02.2017 / 11:27:00

Almanya ligi Bundesliga'da 7 maçtır yenilmeyen Borussia Dortmund, Darmstad engeline takıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


7 maçtır yenilmeyen ve zirve yarışını sürdürmek isteyen Borussia Dortmund, beklenmedik bir engele takıldı. Emre Mor'un takımı Dortmund, 7 maç aradan sonra ligin son sırasında yer alan Darmstad'a mağlup olmaktan kaçamadı.

Ligin son sırasına demir atan ve 12 haftadır galibiyete hasret kalan Darmstadt'a konuk olan Tuchel'in öğrencileri 2-1'lik yenilgiyle zirveye yaklaşma umutlarını yitirdi. Böllenfalltor Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 21. dakikada Terrenca Boyd ile öne geçti. İlk yarının bitimine bir dakika kala Dortmund eşitliği yakaladı. 2 ay sonra ligde maça çıkan milli futbolcu Emre Mor'un şık pasında ceza sahasında topla buluşan Raphael Guerreiro tek vuruşta skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıda etkili olan Darmstadt, 67. dakikada Antonio Çolak'ın golüyle tekrar öne geçti ve avantajını koruyarak sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Sahalara asistle dönen Emre Mor 62. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı. Devre arasında Darmstadt ile altı aylık sözleşme imzalayarak Bundesliga'ya dönüş yapan Hamit Altıntop ise 90 dakikada sahada yer aldı. 7 hafta sonra sahadan puansız ayrılan Dortmund 34 puanda kaldı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkının 15'e yükselmesine engel olamadı. 3,5 ay sonra galibiyetle tanışan Darmstadt ise 12 puana yükseldi.

Bahçeli: Yemin ettik, dönmeyeceğiz

Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ricarda Quaresma sosyal medyada coşturdu!

Ricarda Quaresma sosyal medyada coşturdu!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı

Robin Van Persie, Arsene Wenger'i topa tuttu!

Robin Van Persie, Arsene Wenger'i topa tuttu!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, eski hocası Arsene Wenger'i eleştirdi.

 

Timsah Arena'daki kritik maçta kazanan yok!

Timsah Arena'daki kritik maçta kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu.

Trabzonspor'un galibiyet serisi devam ediyor!

Trabzonspor'un galibiyet serisi devam ediyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor ile karşılaştı.

 

Beşiktaş otobüsüne Karabük'te saldırı

Beşiktaş otobüsüne Karabük'te saldırı

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, deplasman için gittiği Karabük'te saldırıya uğradı.

G.Saray, İspanyol devi Barcelona'yı devirdi

G.Saray, İspanyol devi Barcelona'yı devirdi

Galatasaray Odeabank, İspanya'nın Barcelona Lassa takımının 69-62 mağlup etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya