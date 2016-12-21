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Dramatik olayda karar verildi!

Dramatik olayda karar verildi!.16257
  • Giriş : 21.12.2016 / 11:51:00

Hastanede bebekleri karışan aileler kararlarını verdi Herkes kendi bebeğini alacak.

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İstanbul’da 4yıl önce dünyaya gelen Adıyamanlı Selahattin ve Meryem Demirler çifti ile Trabzonlu Yusuf ve Selma çiftinin bebeği hastanede karışmıştı.

Tüm Türkiye’de yankı uyandıran bu olayı çözmek için Adıyamanlı Demirler çifti Müge Anlı’ya başvurmuştu. Müge Anlı, her iki ailenin de bebeği için en doğru yolun bulunması için çalışmıştı. Ancak aileler arasında çıkan anlaşmazlık bir türlü çözülememişti. Adıyamanlı Demirler ailesi, büyüttükleri çocuktan da biyolojik çocuklarından da vazgeçmek istemiyordu. Ancak Trabzonlu aile, buna razı değildi. Konu mahkemeye taşındı.

Sonucu meraklanan beklenen davanın ilk duruşması dün görüldü. Aileler mahkeme heyetine uzlaşmaya vardıklarını bildirdi. Çocukların yaşayacağı psikolojik zorlukların zaman geçtikçe artacağını düşünen her iki aile de biyolojik çocuğunu büyütmek istediğine karar verdi. Mahkeme 9 Şubat 2017’ye ertelendi. 9 Şubat’taki duruşmada davanın karara bağlanması bekleniyor.

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